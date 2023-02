Superlega-UEFA, si avvicina la data della sentenza della Corte di Giustizia UE: le parole di due ex membri (Di venerdì 24 febbraio 2023) Manca sempre meno al verdetto della Corte di Giustizia Europea sulla Superlega e dalla Spagna continuano ad arrivare indiscrezioni. “Non c’è motivo di credere che le regole UEFA non rientrino nell’ambito della libertà organizzativa delle associazioni sportive” ha dichiarato José Luis Da Cruz Villaca, ex membro della commissione giudicante. Il suo collega, Ian Forrester, ha invece affermato: “L’opinione espressa dall’avvocato Athanasios Rantos è particolarmente forte e in favore dell’UEFA“. A riportarlo è il quotidiano AS. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Manca sempre meno al verdettodiEuropea sullae dalla Spagna continuano ad arrivare indiscrezioni. “Non c’è motivo di credere che le regolenon rientrino nell’ambitolibertà organizzativa delle associazioni sportive” ha dichiarato José Luis Da Cruz Villaca, ex membrocommissione giudicante. Il suo collega, Ian Forrester, ha invece affermato: “L’opinione espressa dall’avvocato Athanasios Rantos è particolarmente forte e in favore dell’“. A riportarlo è il quotidiano AS. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : I 3 della #Superlega Uno ha pagato un alto dirigente arbitrale della #Liga 1,5 milioni in tre anni Uno ha falsifica… - tuttosport : ??'Penso che vedremo questa Superlega. Sono molto emozionato o sono abbastanza sicuro che anche molti club che si so… - mirkonicolino : #Kroos a Einfach mal Luppen: 'Perché è giusto che la #UEFA introduca una #NationsLeague di cui nessuno ha bisogno?… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Spagna - Superlega, due ex giudici UE sostengono che la Corte di Giustizia si esprimerà a favore dell'UEFA https:/… - marcullo02 : RT @TuttoMercatoWeb: Due ex giudici della Corte di Giustizia UE rivelano: sentenza sulla Superlega sarà pro-UEFA -