Superlega, la Corte si esprimerà a favore della Uefa: lo rivelano due ex giudici Ue (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dalla Spagna arrivano notizie sul possibile esito della sentenza della Corte di Giustizia europea sulla Superlega. Secondo As, due ex giudici della Corte, lo scozzese Ian Forrester e il portoghese ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dalla Spagna arrivano notizie sul possibile esitosentenzadi Giustizia europea sulla. Secondo As, due ex, lo scozzese Ian Forrester e il portoghese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Superlega, la Corte si esprimerà a favore della Uefa: lo rivelano due ex giudici Ue: Superlega, la Corte si esprime… - MigRico : RT @Gazzetta_it: Superlega, la Corte si esprimerà a favore della Uefa: lo rivelano due ex giudici Ue - Gazzetta_it : Superlega, la Corte si esprimerà a favore della Uefa: lo rivelano due ex giudici Ue - FrankRN10 : @KSport24 @tvdellosport La corte Europea ancora non si è espressa. Si è espresso solo il tribunale di Madrid. Il go… - KSport24 : @FrankRN10 @tvdellosport Non mi pare che la Corte Europea sia d’accordo con te. Gli inglesi vedremo City ,Liverpool… -