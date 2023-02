Superlega, la Corte europea darà ragione alla Uefa: lo dicono due ex giudici (Di venerdì 24 febbraio 2023) As riporta le parole di due ex giudici della Corte di Giustizia europea sul caso della Superlega. I pareri dello scozzese Ian Forrester e del portoghese José Luís Da Cruz Vilaça, i due ex giudici, sono uguali. La Corte si pronuncerà in favore dell’Uefa, già espresso dall’Avvocatura generale. Arrivano brutti segnali quindi per Juve, Barça e Real. I pareri si basano su quanto ascoltato durante la Conferenza sugli aspetti giuridici ed economici dell’organizzazione del calcio in Europa, tenutosi a Lussemburgo. In quell’occasione è stato analizzato il caso della Superlega. Da Cruz Vilaça ha dichiarato: «Non c’è assolutamente alcun motivo per ritenere che le regole Uefa non rientrino nell’ambito della libertà di organizzazione di cui godono ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 febbraio 2023) As riporta le parole di due exdelladi Giustiziasul caso della. I pareri dello scozzese Ian Forrester e del portoghese José Luís Da Cruz Vilaça, i due ex, sono uguali. Lasi pronuncerà in favore dell’, già espresso dall’Avvocatura generale. Arrivano brutti segnali quindi per Juve, Barça e Real. I pareri si basano su quanto ascoltato durante la Conferenza sugli aspetti giuridici ed economici dell’organizzazione del calcio in Europa, tenutosi a Lussemburgo. In quell’occasione è stato analizzato il caso della. Da Cruz Vilaça ha dichiarato: «Non c’è assolutamente alcun motivo per ritenere che le regolenon rientrino nell’ambito della libertà di organizzazione di cui godono ...

