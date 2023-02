Superbonus | governo sempre più in alto mare Al Mef non sanno che pesci pigliare Conte | i truffatori sono Giorgetti & C

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ancora una volta, esattamente com’è stato col Reddito di cittadinanza, si ha l’impressione che l’importante sia fare guerra alle misure del Movimento cinque stelle. E così meglio affossare ilstoppando le cessioni dei crediti. Il punto, però, è che alla fine – come spesso accade con questo– la toppa è peggio del buco: lo stesso Giuseppegià in tempi non sospetti ha detto che per quel che riguarda il110%, un buco nel bilancio dello Stato “non esiste”, e l’unico buco “è quello generato da questo decreto del, che rischia di far perdere il lavoro a 130mila lavoratori e far fallire 40 mila aziende”. Un concetto ribadito anche ieri: “Si è parlato di grandi truffe per ilma oggi secondo i dati diffusi dalla Guardia di Finanza sappiamo ...