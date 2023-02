Superbike, Alvaro Bautista domina le prove libere di Phillip Island, lontani Razgatlioglu e Rea (Di venerdì 24 febbraio 2023) Con le prime due sessioni di prove libere hanno preso ufficialmente il via il fine settimana del Gran Premio d’Australia e, di conseguenza, anche il Mondiale di Superbike 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto i primi novanta minuti di azione che hanno messo in mostra un Alvaro Bautista che sembra avere ripreso da dove aveva lasciato nel 2022, ovvero dominando. In difficoltà i principali rivali, mentre cresce Danilo Petrucci. La prima sessione di prove libere ha visto al comando il campione del mondo in carica con il tempo di 1:31.032 con appena 37 millesimi di vantaggio su Andrea Locatelli (Yamaha) e 97 sullo spagnolo Iker Lecuona (Honda). Quarta posizione per Jonathan Rea ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Con le prime due sessioni dihanno preso ufficialmente il via il fine settimana del Gran Premio d’Australia e, di conseguenza, anche il Mondiale di2023. Sullo splendido scenario del tracciato diabbiamo vissuto i primi novanta minuti di azione che hanno messo in mostra unche sembra avere ripreso da dove aveva lasciato nel 2022, ovverondo. In difficoltà i principali rivali, mentre cresce Danilo Petrucci. La prima sessione diha visto al comando il campione del mondo in carica con il tempo di 1:31.032 con appena 37 millesimi di vantaggio su Andrea Locatelli (Yamaha) e 97 sullo spagnolo Iker Lecuona (Honda). Quarta posizione per Jonathan Rea ...

