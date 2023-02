Sudtirol-Palermo: i convocati (Di venerdì 24 febbraio 2023) Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro il Sudtirol. 1 Grotta 2 Graves 3 Sala 4 Orihuela 5 Gomes 7 Tutino 8 Segre 9 Brunori 10 Di Mariano 11 Masciangelo 12 Massolo 14 Broh 15 Marconi 18 Nedelcearu 19 Vido 21 Damiani 22 Pigliacelli 25 Buttaro 27 Soleri 28 Saric 31 Aurelio 37 Mateju 79 Lancini Non saranno disponibili per la gara Nicola Valente (affaticamento muscolare) e Valerio Verre (sindrome influenzale con stato febbrile). Fonte articolo e foto: www.Palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Questi i calciatori rosanerodall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro il. 1 Grotta 2 Graves 3 Sala 4 Orihuela 5 Gomes 7 Tutino 8 Segre 9 Brunori 10 Di Mariano 11 Masciangelo 12 Massolo 14 Broh 15 Marconi 18 Nedelcearu 19 Vido 21 Damiani 22 Pigliacelli 25 Buttaro 27 Soleri 28 Saric 31 Aurelio 37 Mateju 79 Lancini Non saranno disponibili per la gara Nicola Valente (affaticamento muscolare) e Valerio Verre (sindrome influenzale con stato febbrile). Fonte articolo e foto: www.fc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

