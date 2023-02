Succession | la pluripremiata serie HBO si chiuderà con la stagione 4

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Jesse Armstrong, creatore e showrunner di, ha ufficialmente confermato che il celebre drama sicon la quarta4 in arrivo il 26 marzo. Un'altra delle più granditargate HBO si appresta a concludersi. Jesse Armstrong, creatore e showrunner di, ha annunciato nella giornata di ieri che lasi concluderà con la quarta, in arrivo il 26 marzo. "Sin dall'inizio sapevo che tutto questo non sarebbe mai durato per sempre. La fine è sempre stata presente nella mia testa. Già da quando scrivevo la secondasapevo che la prossima o l'altra ancora sarebbe stata l'ultima" ha dichiarato ai microfoni del New Yorker. "Si è trattata di una decisione difficile, ma penso di aver fatto il miglior lavoro ...

, Brian Cox: "Interpretare Logan Roy ha avuto un terribile effetto su di me" Nella quarta stagione di, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas ...Siamo già vicinissimi all'ultimo atto della guerra per il potere della famiglia Roy. O, per essere ancora più drammatici, alla fine di. Jesse Armstrong , l'ideatore dellaserie drammatica di HBO, ha rivelato al The New Yorker che l'imminente quarta stagione sarà l'ultima.chiude dopo 4 stagioni: ...

