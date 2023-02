Succession 4 sarà l’ultima stagione? La risposta del creatore della serie (Di venerdì 24 febbraio 2023) Succession 4 sarà l’ultima stagione dello show. Il dramma della HBO vincitore di un Emmy che ha contribuito a ridefinire la rete via cavo premium dopo la fine di Game of Thrones, sta per finire. Il creatore e showrunner Jesse Armstrong ha rivelato che l’imminente quarta stagione sarà effettivamente l’ultima dichiarando al New Yorker che “c’è una promessa nel titolo di Succession. Non ho mai pensato che potesse andare avanti per sempre. La fine è sempre stata presente nella mia mente. Dalla seconda stagione, ho cercato di pensare: è la prossima, o quella dopo, o quella dopo ancora?“. All’inizio di questa settimana, uno dei protagonisti dello show, Jeremy Strong, ha dichiarato durante un’intervista che ... Leggi su screenworld (Di venerdì 24 febbraio 2023)dello show. Il drammaHBO vincitore di un Emmy che ha contribuito a ridefinire la rete via cavo premium dopo la fine di Game of Thrones, sta per finire. Ile showrunner Jesse Armstrong ha rivelato che l’imminente quartaeffettivamentedichiarando al New Yorker che “c’è una promessa nel titolo di. Non ho mai pensato che potesse andare avanti per sempre. La fine è sempre stata presente nella mia mente. Dalla seconda, ho cercato di pensare: è la prossima, o quella dopo, o quella dopo ancora?“. All’inizio di questa settimana, uno dei protagonisti dello show, Jeremy Strong, ha dichiarato durante un’intervista che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gditom : Le aspettative erano già alte. Poi arriva Jesse Armstrong a dirci che la quarta sarà l'ultima stagione di Successio… - chstnfilms : RT @patrochijlles: in che cazzo di senso hanno già confermato che la s4 di succession sarà l'ultima no io voglio 26 stagioni che manco grey… - patrochijlles : in che cazzo di senso hanno già confermato che la s4 di succession sarà l'ultima no io voglio 26 stagioni che manco… - RispostaLa : La quarta stagione di #Succession che debutterà il 26 Marzo su HBO e in Italia il 3 Aprile su Sky, sarà anche l’ult… - SuccessionItal1 : RT @Il_Nerdastro: Tutte le cose belle finiscono. Anche quelle iper-premiate: un po' a sorpresa, ecco che #HBO annuncia che la 4° Stagione d… -