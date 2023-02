Succession 4 è l’ultima stagione: la conferma del creatore Jesse Armstrong: “Non poteva continuare per sempre” (Di venerdì 24 febbraio 2023) La lotta per il potere della famiglia Roy sta volgendo al termine: Succession 4 è l’ultima stagione della serie HBO. La conferma arriva dal creatore dello show Jesse Armstrong in un’intervista al New Yorker. “Sai, c’è una promessa nel titolo di Succession”, spiega. “Non ho mai pensato che tutto questo potesse andare avanti per sempre. La fine è sempre stata un po’ presente nella mia mente. Dalla seconda stagione, ho cercato di pensare: è la prossima, o quella dopo, o è quella dopo?” Armstrong ricorda di aver incontrato il suo staff di sceneggiatori prima della quarta stagione, “e in un certo senso ho detto che doveva andare così. E ho chiesto loro cosa ne ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) La lotta per il potere della famiglia Roy sta volgendo al termine:4 èdella serie HBO. Laarriva daldello showin un’intervista al New Yorker. “Sai, c’è una promessa nel titolo di”, spiega. “Non ho mai pensato che tutto questo potesse andare avanti per. La fine èstata un po’ presente nella mia mente. Dalla seconda, ho cercato di pensare: è la prossima, o quella dopo, o è quella dopo?”ricorda di aver incontrato il suo staff di sceneggiatori prima della quarta, “e in un certo senso ho detto che doveva andare così. E ho chiesto loro cosa ne ...

