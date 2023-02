Stufe a pellet e camini inquinano troppo? Cosa potrebbe accadere in poco tempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) I camini e le Stufe sono inquinanti, questo il motivo per cui sono state emesse nuove leggi e nuove regole per l’utilizzo della legna. Questo inverno è stato registrato un consumo record di legna e pellet per Stufe e camini. Le temperature molto basse in alcune regioni hanno reso necessaria una forma alternativa di riscaldamento. Sicuramente è stata complice la crisi energetica e anch quelli che sono i prezzi degli idrocarburi, ma questo non ha portato benefici dal un punto di vista ambientale. Stufe a pellet e camini inquinano troppo. Cosa potrebbe accadere in poco tempo (Formatonews)Non dobbiamo dimenticare che sia ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ie lesono inquinanti, questo il motivo per cui sono state emesse nuove leggi e nuove regole per l’utilizzo della legna. Questo inverno è stato registrato un consumo record di legna eper. Le temperature molto basse in alcune regioni hanno reso necessaria una forma alternativa di riscaldamento. Sicuramente è stata complice la crisi energetica e anch quelli che sono i prezzi degli idrocarburi, ma questo non ha portato benefici dal un punto di vista ambientale.in(Formatonews)Non dobbiamo dimenticare che sia ...

