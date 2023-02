Striscia la Notizia, i dubbi su Amazon e Instagram al Festival di Sanremo: interviene anche il Senatore Gasparri (Di venerdì 24 febbraio 2023) Questa sera a Striscia la Notizia continuano i dubbi sul Festival di Sanremo e interviene anche il Senatore Gasparri. Striscia la Notizia, continuano le polemiche sul Festival di Sanremo e interviene anche il Senatore Gasparri Ufficio Stampa Striscia la NotiziaQuesta sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviato Pinuccio di “Rai Scoglio 24” torna a occuparsi delle polemiche post Sanremo. Nonostante la nota emessa ieri dalla Rai, non è ancora chiaro se c’è un contratto (di che tipo e di che valore) ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Questa sera alacontinuano isuldiilla, continuano le polemiche suldiilUfficio StampalaQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) l’inviato Pinuccio di “Rai Scoglio 24” torna a occuparsi delle polemiche post. Nonostante la nota emessa ieri dalla Rai, non è ancora chiaro se c’è un contratto (di che tipo e di che valore) ...

