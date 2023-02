Strage di Rigopiano: 5 condannati, 25 assolti tra cui l’ex prefetto. La rabbia dei parenti: “Fate schifo, vergogna” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Cinque condanne, 25 assoluzioni. Questo il verdetto del tribunale di Pescara sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, distrutto il 18 gennaio del 2017 da una valanga che uccise 29 persone fra ospiti e dipendenti. Una decisione accolto dalla rabbia dei parenti delle vittime. “vergogna, vergogna. Ingiustizia è fatta. Assassini. Venduti. Fate schifo”, alcune delle frasi urlate all’indirizzo del giudice mentre le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare i più agitati. Nella sentenza letta ieri dal giudice per l’udienza preliminare Gianluca Sarandrea, è scomparsa l’accusa di disastro colposo contestata dalla procura. assolti l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo e l’ex presidente ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Cinque condanne, 25 assoluzioni. Questo il verdetto del tribunale di Pescara sulla tragedia dell’Hoteldi Farindola, distrutto il 18 gennaio del 2017 da una valanga che uccise 29 persone fra ospiti e dipendenti. Una decisione accolto dalladeidelle vittime. “. Ingiustizia è fatta. Assassini. Venduti.”, alcune delle frasi urlate all’indirizzo del giudice mentre le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare i più agitati. Nella sentenza letta ieri dal giudice per l’udienza preliminare Gianluca Sarandrea, è scomparsa l’accusa di disastro colposo contestata dalla procura.di Pescara, Francesco Provolo epresidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Rigopiano, strage senza colpevoli. La rivolta in aula: “Una vergogna' - _MicroMega_ : Ieri 23/02/23, i giudici hanno assolto 25 dei 30 imputati per il disastro di #Rigopiano, con pene lievi a 5 imputat… - CondiMr : RT @Cecilia_esse: 29 vittime,30 imputati,25 assoluzioni,5 condanne delle quali la più alta è di 2 anni e 8 mesi. 6 anni per una sentenza de… - lecheazucar : RT @chiaralacattiva: le 5 condanne lievi su 30 imputati per la strage di rigopiano è veramente una vergogna per la giustizia italiana. fa v… - pepparp : Cristina Correani La “giustizia” che ha assolto 27 imputati su 30 nel processo per la strage di Rigopiano è la ste… -