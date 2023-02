Strade inutili e treni da incubo. Così per i pendolari ogni giorno è un calvario. Il Rapporto Pendolaria di Legambiente boccia le ferrovie regionali. Circumvesuviana e Roma-Lido le peggiori (Di venerdì 24 febbraio 2023) Se per magia domani si avverasse il sogno del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e sullo Stretto di Messina si materializzasse il tanto desiderato Ponte, il leader leghista, appena arrivato in Sicilia, potrebbe avere un brusco risveglio e trovarsi catapultato dalla favoletta che a lui piace raccontare all’incubo di dover percorrere i 267 chilometri che separano Messina da Trapani in 9 ore e 14 minuti. Lo stesso tempo di percorrenza che un treno ad alta velocità impiega per andare da Milano a Roma e tornare dalla capitale nel capoluogo lombardo. Più asfalto, meno rotaie. Legambiente boccia le ferrovie regionali è anche per riportare Salvini con i piedi per terra che Legambiente, nel suo Rapporto annuale pendolaria, la storica ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Se per magia domani si avverasse il sogno del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e sullo Stretto di Messina si materializzasse il tanto desiderato Ponte, il leader leghista, appena arrivato in Sicilia, potrebbe avere un brusco risveglio e trovarsi catapultato dalla favoletta che a lui piace raccontare all’di dover percorrere i 267 chilometri che separano Messina da Trapani in 9 ore e 14 minuti. Lo stesso tempo di percorrenza che un treno ad alta velocità impiega per andare da Milano ae tornare dalla capitale nel capoluogo lombardo. Più asfalto, meno rotaie.leè anche per riportare Salvini con i piedi per terra che, nel suoannualea, la storica ...

