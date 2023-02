(Di venerdì 24 febbraio 2023) Un team di ricercatori ha decifrato 57 missive ritrovate nella Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi. Le lettere segrete scritte inda(1542-1587), regina di Scozia, durante la sualunga 19 anni in Inghilterra sono state scoperte e decodificate da un team di crittografi. I documenti, che si credevano perduti, furono scritti ai suoi sostenitori mentre era imprigionata dalla regina Elisabetta I, sua cugina, dove aveva cercato rifugio invano. Il ritrovamento è annunciatorivista “Cryptologia”, con uno studio che ha come autore principale George Lasry, informatico e crittografo. Secondo gli storici, riferisce la Bbc, il lavoro che ha portato a decodificare 57 lettere è “la scoperta più significativa suda 100 anni a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Storia: scoperti i messaggi in codice di Maria Stuarda. Dettagli inediti sulla sua prigionia - MarrazzoAniello : @GiancarloP_ @napolista La storia dice che in 90 anni almeno 23 anni, quelli scoperti, la Juve ha commesso illeciti… - Marilenapas : RT @fanpage: Claudio Cecchetto racconta i meravigliosi anni '80 della storia di Radio Deejay, fondata proprio da lui nel 1982 e lasciata p… - fanpage : Claudio Cecchetto racconta i meravigliosi anni '80 della storia di Radio Deejay, fondata proprio da lui nel 1982 e… - archiferrara : A San Marco riemerse tracce della storia della città -

... al tempo stesso: la promessa di raccogliere uno dei tantissimi testimoni che ladi vita e l'... cercano poi di trovare rifugio in Svizzera, ma al confine Alberto e Liliana vengonoe ...... con degli ospiti che ogni sera sono chiamati a raccontare la loroindividuale. Per ... Io, esondando e parlando di altro, ho vinto, sono uno dei migliaia di personaggida lui , alcuni ...

Storia: scoperti i messaggi in codice di Maria Stuarda. Dettagli ... Secolo d'Italia

Zeer, il figrorifero di 5000 anni fa scoperto dagli archeologi dell ... AGI - Agenzia Italia

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, come è nata la loro storia L'amore poi il matrimonio: le tappe di 34 an ilmattino.it

Telescopio spaziale James Webb: ha scoperto galassie che non dovrebbero esistere WIRED Italia

Weinstein, l’accusatrice esce allo scoperto: «Ero stanca di nascondermi» Corriere della Sera

Domani, 25 febbraio, sarà la Giornata Mondiale dell’Impianto Cocleare, data in cui ricorrerà il 66° anniversario del primo intervento al mondo di impianto cocleare, eseguito nel 1957 a Parigi. In Ital ...Quando si sono conosciuti, oltre 34 anni fa, si sono subito innamorati, ma la strada non è stata in discesa per Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Lei 23 anni più ...