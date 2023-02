Stop alle proroghe | dal 1 aprile 2023 anche i condomini dovranno passare al mercato libero dell’energia

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Con la bocciatura di un emendamento al decreto Mille, non ci saranno ulterioriall’obbligo, per i, dial....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Russia, popolazione compatta a sostegno delle truppe. Solo uno su cinque favorevole allo stop alle armi - Agenzia_Ansa : Parte la raccolta delle firme della Lega contro lo stop alle automobili a benzina. Centinaia di gazebo nel weekend… - borghi_claudio : E anche oggi nella votazione in parlamento europeo sulla FOLLIA dello stop alle auto non elettriche gli italiani so… - SulPanaro : Lo smog torna sotto ai limiti, stop alle misure emergenziali - atm_informa : @Lelahel201 Stiamo installando i primi blocchi alle uscite di sicurezza per evitare episodi di questo tipo. Qui puo… -

... sabato 25 e domenica 26 saremo nelle piazze lombarde con oltre 500 tra banchetti e gazebo, in primis per ringraziare i cittadini lombardi per il loro votoelezioni regionali, per l'ottimo ...... costruendo anche una cornice legislativa per ristori immediatiaziende agricole più colpite . ...all'acqua in casa e all'energia elettrica Se la situazione poi dovesse peggiorare si potrebbe ...

Lega: parte la raccolta delle firme contro lo stop alle auto a benzina Agenzia ANSA

Ucraina, la diretta - Rispetto della sovranità territoriale, stop alle sanzioni e cessate il fuoco: ecco i 12 punti del piano di ... Il Fatto Quotidiano

Luci in Città Alta, stop alle auto Orobie

5G e salute, stop alle fake news: via al progetto SeaWave CorCom

Blocco traffico a Roma, domenica stop alle auto in fascia verde per 9 ore RomaToday

Ultime battute per la Winter Cup 22-23 di calcio giovanile, organizzata da Bassa Parmense, Audace e Asd Taneto di Gattatico, che ha visto qualificarsi alle semifinali, dopo il doppio turno dei quarti, ...Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura già in vigore. Ecco chi favorisce il decreto del 16 febbraio e chi rischia di rimanere fuori dai Bonus.