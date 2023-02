Stop alle auto storiche a Roma | appello a Mattarella

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Le associazioni insorgono e chiedono l’annullamento dei decreti e delle delibere di Regione e giunta regionale del Lazio, Città Metropolitana e Comune diche condannano a morte, impedendone per sempre la circolazione, i veicoli storici. Nella Capitale sono solo 9.945 su oltre 4 milioni di veicoli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Russia, popolazione compatta a sostegno delle truppe. Solo uno su cinque favorevole allo stop alle armi - Agenzia_Ansa : Parte la raccolta delle firme della Lega contro lo stop alle automobili a benzina. Centinaia di gazebo nel weekend… - borghi_claudio : E anche oggi nella votazione in parlamento europeo sulla FOLLIA dello stop alle auto non elettriche gli italiani so… - HWSWReview : Stop alle proroghe: dal 1 aprile 2023 anche i condomini dovranno passare al mercato libero dell’energia, via… - Sabrina94338738 : @Palazzo_Chigi @GiorgiaMeloni Sei tu ad essere con l'Ucraina enon l'Italia. Molti di noi chiedono lo stop alle armi… -

... grande vecchio del tennis italiano, che, paragonandolo a Panatta ha accusato Berrettini di pensare troppopubblicità e alla donne e poco al tennis. Probabilmente, invece, Matteo con il suo ...leggi anche Ita Airways, arrivano gli aumenti di stipendio per evitare lo sciopero: di quanto sale la busta paga Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Aeroporti,limitazioni dei ...

Lega: parte la raccolta delle firme contro lo stop alle auto a benzina Agenzia ANSA

Ucraina, la diretta - Rispetto della sovranità territoriale, stop alle sanzioni e cessate il fuoco: ecco i 12 punti del piano di ... Il Fatto Quotidiano

Luci in Città Alta, stop alle auto Orobie

5G e salute, stop alle fake news: via al progetto SeaWave CorCom

Blocco traffico a Roma, domenica stop alle auto in fascia verde per 9 ore RomaToday

Stop alla circolazione dei veicoli d’epoca a Roma, non potranno più circolare, essere ammirate, esempio di stile e ingegno meccanico ammirato da tutti. Così le associazioni insorgono per salvare la ...La Ravensburger deve pagare anche una penale di 1.500 euro a favore del ministero della Cultura, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza ...