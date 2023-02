Stop a guerra e sanzioni: il piano cinese su conflitto in Ucraina (Di venerdì 24 febbraio 2023) Stop alla guerra, protezione degli impianti nucleari, ripresa dei colloqui di pace e sospensione delle sanzioni occidentali a Mosca. Sono alcuni dei punti principali del piano cinese sulla guerra ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023)alla, protezione degli impianti nucleari, ripresa dei colloqui di pace e sospensione delleoccidentali a Mosca. Sono alcuni dei punti principali delsulla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaffaellaP6 : RT @Geronim22285766: #Meloni Stop Guerra e Stop Invio Armi senno’ non arrivi a Pasqua! Te la facciamo Noi la Guerra!!!!! - tiz2060 : RT @Geronim22285766: Basta Guerra e Stop Invio Armi! - pazzia53 : RT @Geronim22285766: #Meloni Stop Guerra e Stop Invio Armi senno’ non arrivi a Pasqua! Te la facciamo Noi la Guerra!!!!! - LoredanaNavarra : RT @Geronim22285766: Basta Guerra e Stop Invio Armi! - DPatty2014 : RT @Geronim22285766: #Meloni Stop Guerra e Stop Invio Armi senno’ non arrivi a Pasqua! Te la facciamo Noi la Guerra!!!!! -