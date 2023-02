Stop a C’è Posta per Te e Amici, saltano i programmi di Maria De Filippi nel fine settimana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Stop a C’è Posta per Te e Amici nel fine settimana. Il terremoto nella programmazione Mediaset non è ancora finito e dopo la morte di Maurizio Costanzo si continua a cambiare la normale routine della rete ammiraglia del Biscione. Oggi Uomini e donne non è andato in onda proprio per via della morte del giornalista marito di Maria de Filippi e lo stesso è successo a Buongiorno Mamma 2 questa sera. L’unico programma che oggi si è ‘salvato’ dal cambiamento è proprio Amici che, però, non andrà in scena con la presenza di Maria de Filippi. Secondo le ultime novità, infatti, sembra che la puntata di Amici prevista per domenica 26 febbraio non andrà in onda. La puntata prevista doveva regalare ai fan i ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)a C’èper Te enel. Il terremoto nella programmazione Mediaset non è ancora finito e dopo la morte di Maurizio Costanzo si continua a cambiare la normale routine della rete ammiraglia del Biscione. Oggi Uomini e donne non è andato in onda proprio per via della morte del giornalista marito didee lo stesso è successo a Buongiorno Mamma 2 questa sera. L’unico programma che oggi si è ‘salvato’ dal cambiamento è proprioche, però, non andrà in scena con la presenza dide. Secondo le ultime novità, infatti, sembra che la puntata diprevista per domenica 26 febbraio non andrà in onda. La puntata prevista doveva regalare ai fan i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : In queste ore la destra italiana sbraita (e non del tutto a torto) contro due provvedimenti Ue: quello sulle “case… - infoitsalute : Morto Maurizio Costanzo, stop a Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te: Mediaset 'sospende' Maria De Filippi - c4lends : ogni volta che vado a milano c'è qualcuno di famoso basta stop - useriosi : RT @farted94: Non c’è la rivincita Finita lì, tasto stop - BitcoinPontifex : @ThinkingGreeks c'è un modo per vedere quanti stanno shortando con stop losses sui 25.2 ? -