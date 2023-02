Stellantis e CNH: ecco i dividendi per Exor nel 2022 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un 2022 di corposi dividendi per Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, dalle sue aziende quotate in Borsa. Stellantis e CNH infatti verseranno oltre 700 milioni di euro nelle casse della società preseduta da John Elkann. Nel dettaglio, chi verserà la maggior parte dei dividendi è Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Undi corposiper, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, dalle sue aziende quotate in Borsa.e CNH infatti verseranno oltre 700 milioni di euro nelle casse della società preseduta da John Elkann. Nel dettaglio, chi verserà la maggior parte dei, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Stellantis e CNH: ecco quanto incassa Exor dai dividendi delle società quotate per il 2022 - FortunatoMaisa1 : @sky8849 @CalcioFinanza Trascuri il fatto che Exor non è la principale azionista della sola Stellantis..Dimentichi… - EnricoMalverti : Analisi tecnica 21/2/23. Abbiamo parlato di #stellantis #unicredit #cnh #ftsemib #nexi #eni #intesa #enav #illimity… - ScoccoT : @startac753 @Pasky973 Non tutte confluite in Stellantis, esempio Ferrari Il Gruppo GEDI l'Economist CNH industrial,… -