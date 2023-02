Statua di Maradona, la tristezza di una buona iniziativa finita nel nulla (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb – Che hanno scolpito ed eretto a fare, a Napoil, la Statua dedicata a Maradona? La domanda campeggia ormai da mesi, ma dopo le ultime vicende diventa ineludibile. Quella che era un’ottima iniziativa, rappresentativa della storia sportiva della città, finisce nel nulla. Come gran parte delle ottime iniziative in questa triste Italia attuale. Statua di Maradona, eretta e sprofondata: perché? La Statua dedicata a Diego Armando Maradona, opera dello scultore Domenico Sepe, venne esposta circa un anno dopo la sua morte, il 25 novembre 2021, di fronte all’ex Stadio San Paolo (ora intitolato al Pibe) per una sola giornata. Poi la scomparsa. A quanto pare definitiva, dopo le ultime vicissitudini. E dopo il solito monte di permessi che allora non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb – Che hanno scolpito ed eretto a fare, a Napoil, ladedicata a? La domanda campeggia ormai da mesi, ma dopo le ultime vicende diventa ineludibile. Quella che era un’ottima, rappresentativa della storia sportiva della città, finisce nel. Come gran parte delle ottime iniziative in questa triste Italia attuale.di, eretta e sprofondata: perché? Ladedicata a Diego Armando, opera dello scultore Domenico Sepe, venne esposta circa un anno dopo la sua morte, il 25 novembre 2021, di fronte all’ex Stadio San Paolo (ora intitolato al Pibe) per una sola giornata. Poi la scomparsa. A quanto pare definitiva, dopo le ultime vicissitudini. E dopo il solito monte di permessi che allora non ...

