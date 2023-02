Stati Uniti - "Effetto Ira": l'Audi valuta la costruzione di una fabbrica (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dalla Germania arriva una nuova prova sulla capacità dell'Inflation Reduction Act (Ira) di attirare l'attenzione del settore automobilistico e di spostare risorse da una parte all'altra dell'Atlantico. Pochi giorni fa è stata la Tesla a dimostrare quanto la nuova normativa statunitense sia in grado di promuovere gli investimenti nella mobilità elettrica con la decisione di sospendere la produzione di batterie alle porte di Berlino per privilegiare la sua gigafactory di Reno, in Nevada. Oggi tocca all'Audi fornire un'ulteriore evidenza sulla rilevanza dell'Ira: infatti, secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato Markus Duesmann alla Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, la Casa di Ingolstadt sta già valutando la costruzione di una fabbrica di auto elettriche negli Stati ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dalla Germania arriva una nuova prova sulla capacità dell'Inflation Reduction Act (Ira) di attirare l'attenzione del settore automobilistico e di spostare risorse da una parte all'altra dell'Atlantico. Pochi giorni fa è stata la Tesla a dimostrare quanto la nuova normativa statunitense sia in grado di promuovere gli investimenti nella mobilità elettrica con la decisione di sospendere la produzione di batterie alle porte di Berlino per privilegiare la sua gigafactory di Reno, in Nevada. Oggi tocca all'fornire un'ulteriore evidenza sulla rilevanza dell'Ira: infatti, secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato Markus Duesmann alla Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, la Casa di Ingolstadt sta giàndo ladi unadi auto elettriche negli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il Ministro #Tajani:'Noi non siamo gli Stati Uniti. Non possiamo sottrarre altre armi alle forze armate italiane. T… - JamesLucasIT : Richard Lasher stava andando a fare un giro con la sua moto da cross quando il Monte Sant’Elena eruttò davanti ai s… - Giovy84260980 : RT @lvogruppo: La Dott.ssa Sally Priester chiamata a relazionare il governo di Porto Rico. USA: Numerose lesioni da vaccino, test inaffidab… - FabioOro777 : RT @ANNACippiu: Californio-252, il metallo più costoso al mondo (250 milioni di dollari al grammo). Viene prodotto in due luoghi del mondo.… - giuliobianchi16 : RT @RobertoAvventu2: Wang Yi :«Preoccupa l'impatto devastante degli Stati Uniti sulla pace e sulla stabilità nel mondo. Gli Stati Uniti son… -