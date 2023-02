Stati Uniti, a Los Angeles arriva il primo avviso di bufera di neve dal 1989 (Di venerdì 24 febbraio 2023) La California meridionale è una zona tendenzialmente mite, eppure ultimamente non sembra essere più così. È arrivato infatti il primo avviso di bufera di neve dal 1989. È la prima volta in 30 anni. Per oggi, venerdì, sono previste grandi precipitazioni che stanno caratterizzando l’anomalo meteo del Golden State. Ma è un inverno pazzo in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) La California meridionale è una zona tendenzialmente mite, eppure ultimamente non sembra essere più così. Èto infatti ildididal. È la prima volta in 30 anni. Per oggi, venerdì, sono previste grandi precipitazioni che stanno caratterizzando l’anomalo meteo del Golden State. Ma è un inverno pazzo in ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il Ministro #Tajani:'Noi non siamo gli Stati Uniti. Non possiamo sottrarre altre armi alle forze armate italiane. T… - ultimora_pol : Beppe #Grillo regala un palloncino bianco gonfiabile al nuovo ambasciatore cinese in Italia Jia Guide, durante il r… - EmbaCubaItalia : .@siempreconcuba invita a partecipare alla giornata virtuale di denuncia delle basi militari degli Stati Uniti e de… - FabioWolf85 : RT @erny110393: Pyongyang ha dichiarato che potrebbe considerare la prosecuzione da parte degli Stati Uniti di azioni 'ostili e provocatori… - Africanasoul : Neanche negli Stati Uniti si sognerebbero un paragone del genere. Il livello di imbecillità che raggiunge vette ina… -