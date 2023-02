Stati generali Camere di commercio economia del mare, settore vale quasi 150 mld (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. - L'economia del mare vale quasi 150 miliardi di euro in termini di valore aggiunto. L'importanza di questo settore, che consente all'Italia di occupare il terzo posto a livello europeo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. - L'del150 miliardi di euro in termini di valore aggiunto. L'importanza di questo, che consente all'Italia di occupare il terzo posto a livello europeo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Stati generali Camere di commercio economia del mare, settore vale quasi 150 mld - Eposmail : @stati_generali @marcoveruggio Gli amministratori per certo, hanno vinto ... in saccoccia - TV7Benevento : Stati generali Camere di commercio economia del mare, settore vale quasi 150 mld - - stati_generali : #Superbonus, chi ha vinto e chi ha perso - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Il #Veneto, con l'università e l'ospedale della città del Santo, guida la classifica europea in termini di ricerca #IoSe… -