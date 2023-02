State of Play: recap di tutti gli annunci di febbraio 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non solo N: anche Sony vuol dire la sua con tanti annunci, e li abbiamo raccolti tutti nel recap dello State of Play di febbraio 2023 Non badate alla fede videoludica di chi vi sta scrivendo queste parole: in questo mondo ogni voce conta ed è per questo che, dopo un rapido cambio di casacca, siamo qui a riassumere tutti gli annunci dello State of Play con cui anche Sony ha voluto fare del febbraio 2023 un mese da ricordare. Del resto, la Grande N ha fatto scuola su come rendere partecipe dell’hype il proprio bacino d’utenza. Dal canto nostro, abbiamo voluto raccogliere ciascuna delle novità, ma se vi siete persi la presentazione e/o volete (ri-)vedere tutto quanto ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non solo N: anche Sony vuol dire la sua con tanti, e li abbiamo raccoltineldelloofdiNon badate alla fede videoludica di chi vi sta scrivendo queste parole: in questo mondo ogni voce conta ed è per questo che, dopo un rapido cambio di casacca, siamo qui a riassumereglidelloofcon cui anche Sony ha voluto fare delun mese da ricordare. Del resto, la Grande N ha fatto scuola su come rendere partecipe dell’hype il proprio bacino d’utenza. Dal canto nostro, abbiamo voluto raccogliere ciascuna delle novità, ma se vi siete persi la presentazione e/o volete (ri-)vedere tutto quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HarrowTheNinth_ : Credo che più o meno tutti abbiamo recuperato lo State of Play di ieri. Ditemi, c'è qualcosa che ha attirato la vos… - infoitscienza : State of Play: recap di tutti gli annunci di febbraio 2023 - pressstart_xyz : Resident Evil 4, nuove Location, Nemici e Gameplay durante lo State of Play - pressstart_xyz : Street Fighter 6, annunciati Tre nuovi Personaggi allo State of Play - tuttoteKit : State of Play: recap di tutti gli annunci di febbraio 2023 #InEvidenza #PS4 #PS5 #PSVR #PSVR2 #StateOfPlay #tuttotek -