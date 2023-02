Stagisti | nel 2023 vanno assunti per legge in tutti questi casi | finalmente giustizia | Da sapere

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 24 febbraio 2023) È giusto fare un chiarimento e mettere ordine sul ruolo dello stagista nelle aziende, spesso messo in condizioni inappropriate e sostituito da altriad oltranza. Sicuramente non tutte, ma è risaputo che in Italia, molte aziende hanno approfittato dell’assunzione dello stagista, per riempire vuoti, destinati all’impiego di veri e propri dipendenti. Lo stage non è un vero e proprio lavoro per lo stagista, ma un periodo di formazione all’interno dell’azienda. Può essere svolto dopo aver concluso l’obbligo scolastico e dev’essere supportato con un rimborso spese che parte da un minimo di 300 euro, anche se la cifra cambia in base alle regioni. Lo scopo dello stage o del tirocinio formativo, è quello di acquisire competenze sul campo, farsi un’esperienza, mettere in pratica ciò che si è studiato solo in maniera teorica. Gli...