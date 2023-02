Stadio, le strade di Inter e Milan destinate a separarsi: i dettagli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Inter e Milan nel futuro non condivideranno più lo Stadio Novità importante per quanto riguarda la questione Stadio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe deciso di accelerare i tempi e di proseguire nel progetto del nuovo impianto da solo. Fine dunque alla storica convivenza con l’Inter, con i due club che lasciaranno per sempre San Siro. “La grande storia tra il Milan e San Siro è destinata a concludersi. Resteranno ricordi dolcissimi, incancellabili. Una nuova storia d’amore potrà iniziare solo così, in uno Stadio altrettanto bello ma decisamente più funzionale, moderno, vivo. E senza l’Inter“. “Lo Stadio sarà una fonte primaria di ricavi, a maggior ragione se sarà un luogo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)nel futuro non condivideranno più loNovità importante per quanto riguarda la questione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ilavrebbe deciso di accelerare i tempi e di proseguire nel progetto del nuovo impianto da solo. Fine dunque alla storica convivenza con l’, con i due club che lasciaranno per sempre San Siro. “La grande storia tra ile San Siro è destinata a concludersi. Resteranno ricordi dolcissimi, incancellabili. Una nuova storia d’amore potrà iniziare solo così, in unoaltrettanto bello ma decisamente più funzionale, moderno, vivo. E senza l’“. “Losarà una fonte primaria di ricavi, a maggior ragione se sarà un luogo ...

