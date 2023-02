Sport in TV oggi venerdì 24 febbraio | il programma completo

Leggi su tag24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il weekend si avvicina portando tantoin tv a partire già da. Si infiammano i motori per i test in Bahrain di Formula 1 dopo l’assaggio del Day 1 in cui Max Verstappen ha confermato il trend degli ultimi anni, sebbene sia ancora troppo presto per formalizzare i primi giudizi. Nel mentre, spazio ... TAG24.