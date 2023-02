Splendide foto alle stelle non solo con i Samsung Galaxy S23, più telefoni con modalità astronomica (Di venerdì 24 febbraio 2023) Prepariamoci a scattare foto alle stelle, alla luna e ai pianeti decisamente professionali non solo con i Samsung Galaxy S23 ma anche con diversi Samsung Galaxy di punta degli ultimi anni. Il produttore sudcoreano avrebbe tutte le intenzioni di introdurre la modalità astronomica per gli scatti su più dispositivi di fascia alta lanciati anche da un po’ di tempo e la notizia non può che essere accolta con interesse dagli appassionati dei cieli notturni. C’è da dire che, per quanto il Samsung Galaxy S23 sia stato lanciato ponendo particolare enfasi sulle sue funzioni di scatto “astronomico”, già nel Samsung Galaxy S22 si era provveduto a garantire ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Prepariamoci a scattare, alla luna e ai pianeti decisamente professionali noncon iS23 ma anche con diversidi punta degli ultimi anni. Il produttore sudcoreano avrebbe tutte le intenzioni di introdurre laper gli scatti su più dispositivi di fascia alta lanciati anche da un po’ di tempo e la notizia non può che essere accolta con interesse dagli appassionati dei cieli notturni. C’è da dire che, per quanto ilS23 sia stato lanciato ponendo particolare enfasi sulle sue funzioni di scatto “astronomico”, già nelS22 si era provveduto a garantire ...

