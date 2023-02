Spid in scadenza, ecco le novità per l’identità digitale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Spid in scadenza. Il progetto nel lungo termine prevede la convergenza con la Carta d’identità elettronica Spid in scadenza: il 23 aprile terminerà la proroga dei contratti dell’Agenzia per l’Italia digitale con quasi tutti gli identity provider, i fornitori privati di Spid. Ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti (Fdi), ha convocato i gestori del servizio per fare il punto della situazione e arrivare al rinnovo. L’obbiettivo dell’incontro tenuto ieri è quello di trovare una soluzione di compromesso con i fornitori di identità digitale per continuare a erogare lo Spid. Con i gestori privati c’è un nodo economico da sciogliere, perché quest’ultimi non ritengono più il ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)in. Il progetto nel lungo termine prevede la convergenza con la Carta d’identità elettronicain: il 23 aprile terminerà la proroga dei contratti dell’Agenzia per l’Italiacon quasi tutti gli identity provider, i fornitori privati di. Ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti (Fdi), ha convocato i gestori del servizio per fare il punto della situazione e arrivare al rinnovo. L’obbiettivo dell’incontro tenuto ieri è quello di trovare una soluzione di compromesso con i fornitori di identitàper continuare a erogare lo. Con i gestori privati c’è un nodo economico da sciogliere, perché quest’ultimi non ritengono più il ...

