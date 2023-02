Spid, il sottosegretario Butti: “In aprile lo rinnoviamo, poi serve razionalizzazione”. L’ipotesi di un’app unica per l’identità digitale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sì al dialogo con i gestori dell’identità digitale Spid per “lavorare a un’intesa nel miglior interesse di cittadini e imprese” e rinnovare le convenzioni, in scadenza il 23 aprile. Ma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Alessio Butti, intervistato dal Sole 24 Ore lascia intendere che potrebbe essere l’ultima proroga. “Tre strumenti di identità non semplificano la vita e costano allo Stato“. serve “razionalizzare gli strumenti per avvicinarci al quadro europeo”. Questione di soldi, dunque. Giovedì il dipartimento per la trasformazione digitale aveva fatto sapere di essere “al lavoro per individuare un cronoprogramma chiaro e condiviso con tutti gli stakeholder politici e tecnici” e di voler convocare dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sì al dialogo con i gestori delper “lavorare a un’intesa nel miglior interesse di cittadini e imprese” e rinnovare le convenzioni, in scadenza il 23. Ma ilalla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Alessio, intervistato dal Sole 24 Ore lascia intendere che potrebbe essere l’ultima proroga. “Tre strumenti di identità non semplificano la vita e costano allo Stato“.“razionalizzare gli strumenti per avvicinarci al quadro europeo”. Questione di soldi, dunque. Giovedì il dipartimento per la trasformazioneaveva fatto sapere di essere “al lavoro per individuare un cronoprogramma chiaro e condiviso con tutti gli stakeholder politici e tecnici” e di voler convocare dalla ...

