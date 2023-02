Spezia, Semplici si presenta: «Qui tifosi importanti, possono aiutarci a raggiungere l’obiettivo salvezza» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, si è presentato questa mattina in conferenza stampa Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, si è presentato questa mattina in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: «Ringrazio proprietà e i direttori che mi hanno dato l’opportunità. Ho trovato un gruppo coeso, unito, e credo sia l’aspetto più importante. Conosco la piazza, ci ho giocato contro in Serie B e in A, la tifoseria è un aspetto determinante per i risultati avuti fin qui. Sono convinto che attraverso le prestazioni cercheremo di dare quelle soddisfazioni che i ragazzi e i tifosi meritano, sperando di raggiungere con il loro aiuto la salvezza. Voglio dare continuità, per trasferire i miei concetti e la mia filosofia ci vuole ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Leonardo, allenatore dello, si èto questa mattina in conferenza stampa Leonardo, allenatore dello, si èto questa mattina in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: «Ringrazio proprietà e i direttori che mi hanno dato l’opportunità. Ho trovato un gruppo coeso, unito, e credo sia l’aspetto più importante. Conosco la piazza, ci ho giocato contro in Serie B e in A, la tifoseria è un aspetto determinante per i risultati avuti fin qui. Sono convinto che attraverso le prestazioni cercheremo di dare quelle soddisfazioni che i ragazzi e imeritano, sperando dicon il loro aiuto la. Voglio dare continuità, per trasferire i miei concetti e la mia filosofia ci vuole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Semplici: 'Lavoreremo fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Semplici: 'Lavoreremo fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo' - LeBombeDiVlad : ?? Lo #Spezia presenta il nuovo allenatore ?? Ecco le prime parole di #Semplici ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #News - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Semplici: 'Lavoreremo fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo' - napolimagazine : SPEZIA - Semplici: 'Lavoreremo fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo' -