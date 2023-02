Spezia, Semplici realista: 'In due giorni...' (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Ho la massima fiducia nella rosa dello Spezia, vedo voglia di invertire l'andamento vissuto fino ad oggi. Lavoreremo a 360 gradi pe... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Ho la massima fiducia nella rosa dello, vedo voglia di invertire l'andamento vissuto fino ad oggi. Lavoreremo a 360 gradi pe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_liguria : Calcio: Spezia; Semplici, fiducia in qualità della squadra - travelwecan : RT @Giovyfh: I #panigacci sono un qualcosa di spettacolare, per me. Così semplici e così gustosi. Qualche settimana fa, ero dalle parti di… - sportli26181512 : Spezia, Semplici realista: 'In due giorni...': 'Ho la massima fiducia nella rosa dello Spezia, vedo voglia di inver… - andbonatti : RT @AnsaLiguria: Calcio: Spezia; Semplici, fiducia in qualità della squadra. Presentato il tecnico, voglio empatia con i giocatori #ANSA ht… - infoitsport : Spezia, Semplici si presenta: obiettivi, modulo e la sfida all'Udinese -