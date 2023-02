Spezia, Semplici: “Ho fiducia nella rosa. Mancano 15 partite, bisogna sfruttarle al meglio” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Leonardo Semplici, neo allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa del percorso che affronterà con i liguri in Campionato: “Ho la massima fiducia nella rosa, vedo voglia di invertire l’andamento vissuto fino ad oggi. Lavoreremo a 360 gradi per esaltare le qualità di questi giocatori e per poterli mettere in condizione di tornare ad essere spregiudicati. Per ottenere ciò servirà dialogo ed empatia, tra me e loro”. Il tecnico ha poi continuato: “Ho trovato un gruppo di ragazzi molto coeso e questo penso sia l’aspetto più importante. Ci sono numeri che parlano chiaro in questo momento, ma con il lavoro potremo dare un indirizzo sia sotto l’aspetto difensivo che offensivo, in modo da segnare qualche gol in più e prenderne di meno. Abbiamo 15 partite e dobbiamo ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Leonardo, neo allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa del percorso che affronterà con i liguri in Campionato: “Ho la massima, vedo voglia di invertire l’andamento vissuto fino ad oggi. Lavoreremo a 360 gradi per esaltare le qualità di questi giocatori e per poterli mettere in condizione di tornare ad essere spregiudicati. Per ottenere ciò servirà dialogo ed empatia, tra me e loro”. Il tecnico ha poi continuato: “Ho trovato un gruppo di ragazzi molto coeso e questo penso sia l’aspetto più importante. Ci sono numeri che parlano chiaro in questo momento, ma con il lavoro potremo dare un indirizzo sia sotto l’aspetto difensivo che offensivo, in modo da segnare qualche gol in più e prenderne di meno. Abbiamo 15e dobbiamo ...

