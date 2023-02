Spezia | il ds Macia su Semplici | «Avrà la nostra piena collaborazione per raggiungere l’obiettivo salvezza»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Eduardo, direttore sportivo dello, ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo del nuovo allenatore LeonardoEduardo, direttore sportivo dello, ha parlato in conferenza stampa.– «È un giorno importante per noi, l’arrivo di Leonardocome allenatore. Questa società è nata con riflessioni di profondità e con riflessioni e lui sarà il nostro allenatore fino a giugno e speriamo di, restare in Serie A, e continuare il rapporto con Leonardo per altri due anni. Ha un percorso lungo, da allenatore vero, nato dal calcio umile dove la sua competenza ha dimostrato di poterlo portare al successo, sia dai livelli bassi che in quelli alti, con un percorso importante ...