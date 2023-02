Spalletti: «Osimhen stanco? Vincere partite come con l’Eintracht è come fare un massaggio» (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro l’Empoli. Il tecnico di Certaldo ha parlato del bomber Osimhen e del suo minutaggio. Alla domanda se Osimhen stesse iniziando ad accusare un po’ di stanchezza Spalletti ha risposto così: «Osimhen stanco? Abbiamo preparatori molto bravi, che sanno benissimo indicarmi il carico che dobbiamo fare negli allenamenti successivi. Si fa in modo che non si addizioni fatica su fatica. Quando si vincono le partite così sono dei massaggi alla testa, oltre che ai muscoli, funziona più del massaggio di un professionista. Stanno tutti abbastanza bene, è chiaro che poi si cerca di andare a scegliere meglio possibile, anche se dal mio punto di vista ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro l’Empoli. Il tecnico di Certaldo ha parlato del bombere del suo minutaggio. Alla domanda sestesse iniziando ad accusare un po’ di stanchezzaha risposto così: «? Abbiamo preparatori molto bravi, che sanno benissimo indicarmi il carico che dobbiamonegli allenamenti successivi. Si fa in modo che non si addizioni fatica su fatica. Quando si vincono lecosì sono dei massaggi alla testa, oltre che ai muscoli, funziona più deldi un professionista. Stanno tutti abbastanza bene, è chiaro che poi si cerca di andare a scegliere meglio possibile, anche se dal mio punto di vista ...

