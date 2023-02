Spalletti: «Lobotka lo volevo già ai tempi dell’Inter» (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro l’Empoli ed ha svelato un retroscena su Lobotka. Afferma il tecnico del Napoli che stava già osservando il play slovacco quando allenava l’Inter. A segnalarlo fu Alessandro Pane, collaboratore di Spalletti, ma l’Inter non poteva permettersi il giocatore e quindi l’affare con il Celta Vigo saltò. Di seguito le parole di Spalletti su Lobotka: «Non mi devo spiegare come mai non abbia ancora giocato in un grande club europeo, io guardo e mi prendo quello che mi passa davanti. Lobotka? Sono fortunato perché lo conoscevo dai tempi dell’Inter, me lo segnalò Alessandro Pane, un mio collaboratore, provammo a prenderlo, mi ricordo che venne e si cercava di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro l’Empoli ed ha svelato un retroscena su. Afferma il tecnico del Napoli che stava già osservando il play slovacco quando allenava l’Inter. A segnalarlo fu Alessandro Pane, collaboratore di, ma l’Inter non poteva permettersi il giocatore e quindi l’affare con il Celta Vigo saltò. Di seguito le parole disu: «Non mi devo spiegare come mai non abbia ancora giocato in un grande club europeo, io guardo e mi prendo quello che mi passa davanti.? Sono fortunato perché lo conoscevo dai, me lo segnalò Alessandro Pane, un mio collaboratore, provammo a prenderlo, mi ricordo che venne e si cercava di ...

