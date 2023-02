Spalletti: «Lobotka? Lo volevamo all’Inter, ma non fu possibile! Brozovic…» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Spalletti risponde alla domanda su Lobotka ricordando che già ai tempi dell’Inter lo aveva richiesto. Arrivo che non si concretizzò per motivi economici. Da lì, l’intuizione di porre Brozovic in regia GIÁ SEGUITO ? Spalletti rivela un retroscena sul centrocampista slovacco: «Lobotka? Spesso si è parlato di lui. Sono fortunato perché l’ho conoscevo già ai tempi dell’Inter. Lo si voleva prendere lì. Me lo segnò Alessandro Pane, che era un mio collaboratore ed ex allenatore di B e di C. Mi ricordo che venne e si cercava questa possibilità di mettere un giocatore in più lui. Poi si mise Brozovic in quella posizione. Cercammo di prenderlo all’Inter, ma noi non potevamo spendere quei soldi che ci chiesero e non lo prendemmo». Le sue parole in conferenza stampa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023)risponde alla domanda suricordando che già ai tempi dell’Inter lo aveva richiesto. Arrivo che non si concretizzò per motivi economici. Da lì, l’intuizione di porre Brozovic in regia GIÁ SEGUITO ?rivela un retroscena sul centrocampista slovacco: «? Spesso si è parlato di lui. Sono fortunato perché l’ho conoscevo già ai tempi dell’Inter. Lo si voleva prendere lì. Me lo segnò Alessandro Pane, che era un mio collaboratore ed ex allenatore di B e di C. Mi ricordo che venne e si cercava questa possibilità di mettere un giocatore in più lui. Poi si mise Brozovic in quella posizione. Cercammo di prenderlo, ma noi non potevamo spendere quei soldi che ci chiesero e non lo prendemmo». Le sue parole in conferenza stampa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

