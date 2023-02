Spalletti | «La partita contro l’Empoli distrusse il lavoro dell’anno scorso»

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani. Il tecnico di Certaldo ha fatto riferimento allaal Castellani doveriuscì a battere il Napoli per 3-2 rimontando uno svantaggio iniziale di 0-2. Quella gara, secondo, ha distrutto ildi un anno intero e la considera la peggior sconfitta da quando è approdato sulla panchina del Napoli. Di seguito le parole disul: «Non dobbiamo fare confusione sue scaramanzia. Dobbiamo mettere un pannello dopo quellae non pensare ad altro, poi, se c’è chi vuole comprare pasticcini e ...

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli in trasferta: 'Credo ci siano stati passi avanti importanti dopo le sconfitte, la lettura e le gestioni di situazioni simili è

Poi si fanno nuove esperienze e uno cerca sempre di fare un uso corretto di tutte le avventure", aggiunge Spalletti che mette da parte scongiuri e tutto il resto, concentrandosi solo sul lavoro.