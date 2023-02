Spalletti: “Il Napoli ha gli occhiali da fabbro, ora vede solo l’Empoli” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi dobbiamo essere bravi a ‘meccanizzare’ bene nella testa l’importanza di queste partite, senza considerare altre cose. E’ come quando hai gli occhiali da fabbro: di lato non vedi niente, vedi solo quello che hai davanti, serve questo, guardare solo a Empoli”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti nella conferenza stampa prima della trasferta toscana di domani, mettendo in secondo piano il successo di Francoforte in Champions League e l’aria da festa attorno alla sua squadra, capolista in campionato con quindici punti di vantaggio sulla seconda. “L’importante – ha detto – è che non bisogna fare confusione su lavoro e scaramanzia. Niente scaramanzia, ma solo lavoro da fare. Bisogna mettere un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Oggi dobbiamo essere bravi a ‘meccanizzare’ bene nella testa l’importanza di queste partite, senza considerare altre cose. E’ come quando hai glida: di lato non vedi niente, vediquello che hai davanti, serve questo, guardarea Empoli”. Lo ha detto il tecnico delLucianonella conferenza stampa prima della trasferta toscana di domani, mettendo in secondo piano il successo di Francoforte in Champions League e l’aria da festa attorno alla sua squadra, capolista in campionato con quindici punti di vantaggio sulla seconda. “L’importante – ha detto – è che non bisogna fare confusione su lavoro e scaramanzia. Niente scaramanzia, malavoro da fare. Bisogna mettere un ...

