Spalletti | “Gara delicata ad Empoli L’euforia non diventi presunzione | su Anguissa…

Luciano Spalletti ritiene che domani sarà una Gara delicata ad Empoli, poi avverte tutti che L'euforia non diventi presunzione Conferenza stampa di presentazione di Empoli-Napoli da parte di Luciano Spalletti che dedica l'introduzione al ricordo di Maurizio Costanzo, scomparso nei minuti scorsi: "Ho appreso da poco della morte di Costanzo, sono molto dispiaciuto, perdiamo un uomo importante per le tante cose che ha fatto e sono vicino al dolore della famiglia". Ad Empoli l'anno scorso è stato toccato il punto più basso? Questo Napoli nasce da lì? "Credo ci siano stati passi avanti importanti dopo le sconfitte, la lettura e le gestioni di situazioni simili è stata ammortizzata bene. Ad Empoli è una ...

