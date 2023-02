Spalletti | “Empoli ci ha distrutto un anno di lavoro! Vicario? Succederà nella prossima stagione”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, presenta in conferenza stampa la sfida contro l’. Un match che gli azzurri vogliono portare a casa anche per riscattare la brutta delusione incassata lo scorso, quando i toscani ribaltarono il risultato sul 3-2 soltantoparte finale di match. Per farlo,valuta qualche cambio di formazione, senza tuttavia optare per un grande stravolgimento dell’undici iniziale, rispetto a quanto visto nell’ultima serata di Champions. Di questo e molto altro ne ha parlato l’allenatore di Certaldo nel corso della conferenza stampa odierna, dal centro sportivo di Castel Volturno.-Napoli: sentiteDi seguito, quanto evidenziato dal tecnico nel corso del suo intervento ai giornalisti ...