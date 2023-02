Spalletti: «Dobbiamo affrontare la partita come con gli occhiali da fabbro: guardando solo avanti» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alla vigilia di Empoli-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, presenta la partita in conferenza stampa. «Ho appreso della morte di Costanzo, sono molto dispiaciuto, perché perdiamo un uomo della televisione molto importante per tutte le cose che ha fatto. Sono vicino al dolore della famiglia». Un anno fa a Empoli la sconfitta peggiore della sua gestione. Questo Napoli è stato costruito nella capacità di superare quel momento? «Il Napoli mi sembra abbia fatto dei passaggi importanti su questo tipo di sconfitte. Anche l’anno scorso riuscimmo ad avere un rimbalzo importante per la fine del campionato da quella sconfitta. Dopo la gestione di situazioni simili sono state ammortizzate bene. E’ una partita delicatissima per la loro precisa geometria tattica, dovremo essere bravi a dilatare la loro compattezza, hanno un modo di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alla vigilia di Empoli-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano, presenta lain conferenza stampa. «Ho appreso della morte di Costanzo, sono molto dispiaciuto, perché perdiamo un uomo della televisione molto importante per tutte le cose che ha fatto. Sono vicino al dolore della famiglia». Un anno fa a Empoli la sconfitta peggiore della sua gestione. Questo Napoli è stato costruito nella capacità di superare quel momento? «Il Napoli mi sembra abbia fatto dei passaggi importanti su questo tipo di sconfitte. Anche l’anno scorso riuscimmo ad avere un rimbalzo importante per la fine del campionato da quella sconfitta. Dopo la gestione di situazioni simili sono state ammortizzate bene. E’ unadelicatissima per la loro precisa geometria tattica, dovremo essere bravi a dilatare la loro compattezza, hanno un modo di ...

