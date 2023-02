Spalletti avvisa i suoi: ''Dall'euforia non deve iniziare la presunzione'' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ci tiene a sottolineare un concetto alla vigilia della sfida contro l'Empoli: \''Dall'euforia non deve iniziare ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tecnico del Napoli Lucianoci tiene a sottolineare un concetto alla vigilia della sfida contro l'Empoli: \''non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: Spalletti punzecchia Glasner e avvisa i suoi: 'Non li faccio giocare' ???? - 1926pe : RT @GoalItalia: Spalletti punzecchia Glasner e avvisa i suoi: 'Non li faccio giocare' ???? - ManuFilippone95 : RT @GoalItalia: Spalletti punzecchia Glasner e avvisa i suoi: 'Non li faccio giocare' ???? - Diego31883 : RT @GoalItalia: Spalletti punzecchia Glasner e avvisa i suoi: 'Non li faccio giocare' ???? - Icylitz : RT @GoalItalia: Spalletti punzecchia Glasner e avvisa i suoi: 'Non li faccio giocare' ???? -