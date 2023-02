Spagna-Italia in tv: orario e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2023 basket (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Spagna-Italia, sesta e ultima giornata del Gruppo L della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di basket. In scena la partita conclusiva di questa fase, con le due squadre che hanno dominato il girone, meritandosi il pass alla fase finale della rassegna iridata già a novembre. Sfida che promette spettacolo, con gli uomini di Pozzecco che proveranno a vendicarsi della sconfitta subita all’andata di misura. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 26 febbraio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Spagna-Italia delle qualificazioni Mondiali di basket. RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il canale, l’e le indicazioni per vedere intv, sesta e ultima giornata del Gruppo L della seconda fase di qualificazione aidi. In scena la partita conclusiva di questa fase, con le due squadre che hanno dominato il girone, meritandosi il pass alla fase finale della rassegna iridata già a novembre. Sfida che promette spettacolo, con gli uomini di Pozzecco che proveranno a vendicarsi della sconfitta subita all’andata di misura. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 26 febbraio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere indelledi. RISULTATI E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : In Spagna lo scandalo del “futbol espanol” (protagonista il #Barcellona) finisce in primo piano sul #ElMundo, secon… - jacopocoghe : In Spagna, il partito Vox ha depositato al Congresso una proposta per abrogare l'attuale legge sull'#aborto e per i… - vladiluxuria : Leggo i commenti sulla #leytrans in Spagna e deduco che non si sappia che l’età del consenso in Italia è stabilita… - MNuaros : RT @laura_ceruti: Certo che Francia, Germania, Spagna... nessuna nazione europea ha mai fatto entrare l'esercito russo in casa loro!! perch… - Etnematarepsid : @Mirana2133 E quando lui starà in Italia e lei in Spagna come si toccheranno con il teletrasporto? -