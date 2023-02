South Park: HBO Max fa causa a Paramount per i diritti streaming in esclusiva della serie (Di venerdì 24 febbraio 2023) South Park è al centro di una nuova diatriba legale fra Warner Bros/HBO Max e Paramount Global; chi la spunterà alla fine? Warner Bros Discovery, in quanto proprietario di HBO Max, ha fatto causa a Paramount Global, affermando che quest'ultima, South Park Digital Studios LLC ed MTV Entertainment Studios avrebbero cospirato per dirottare i contenuti della serie a cartoni animati a Paramount Plus dopo che la Warner ha pagato 500 milioni di dollari per i diritti esclusivi di streaming. HBO Max aveva annunciato nell'ottobre 2019 di aver vinto i diritti di streaming esclusivi per South Park, con tutte le 23 stagioni dello ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023)è al centro di una nuova diatriba legale fra Warner Bros/HBO Max eGlobal; chi la spunterà alla fine? Warner Bros Discovery, in quanto proprietario di HBO Max, ha fattoGlobal, affermando che quest'ultima,Digital Studios LLC ed MTV Entertainment Studios avrebbero cospirato per dirottare i contenutia cartoni animati aPlus dopo che la Warner ha pagato 500 milioni di dollari per iesclusivi di. HBO Max aveva annunciato nell'ottobre 2019 di aver vinto idiesclusivi per, con tutte le 23 stagioni dello ...

