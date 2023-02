Sottufficiale dell’Esercito ucciso a Centocelle | il presunto killer arrestato in Francia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma – E’ statoinil tunisino di 33 anni ritenuto responsabile dell’omicidio del caporalmaggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone,a Roma dopo un’aggressione nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso (leggi qui). La Squadra Mobile, coordinata dai procuratori aggiunti Paolo Ielo e Michele Prestipino con il pm Gennaro Varone, ha individuato inl’uomo, che ha precedenti per rapina. I magistrati della procura di Roma hanno tempestivamente chiesto il mandato di arresto europeo, con l’accusa di omicidio preterintenzionale, che ha consentito l’arresto e la richiesta di consegna in Italia dell’indagato. (fonte Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento ...