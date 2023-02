Sotto l' Ambasciata russa per chiedere l' ingresso dell' Ucraina nell' Ue

(Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall’aggressioneinsi è svolta la manifestazione “Una luce per l’” vicino all’a Federazione, promossa da Radicali Italiani e dall’Associazione Cristiani degli Ucraini in Italia, per ribadire, come afferma il presidente dei radicali Igor Boni, l’urgenza’Unione europea, l’incriminazione di Vladimir Putin alla Corte Penale Internazionale’Aja e il continuo sostegno anche militare agli ucraini. Presente anche il segretario del Pd Enrico Letta, Matteo Righetti di Azione inoltre sono intervenuti dal palco Yaroslav Melnyk, ambasciatore d’in Italia e da Jan Björklund, ambasciatore ...

Al corteo promosso da Radicali Italiani e dall'Associazione Cristiani degli Ucraini in Italia ci sono anche Letta e Richetti. La manifestazione a Castro Pretorio a Roma per sostenere il popolo ucraino...

Marco Toson racconta il viaggio con la premier Meloni in un anno che lo ha visto in prima linea negli aiuti all'Ucraina. Stop alla carica di console e anche di capo Confindustria Ucraina, che passa so ...