(Di venerdì 24 febbraio 2023) A Nyon ildeglidi finale diche si giocheranno il 9 e il 16 marzo 2023. Lapuò essere soddisfatta visto che l’accoppiamento con ilè sulla carta favorevole, meno fortunata lache dovrà affrontare la. I bianconeri e i giallorossi, non essendo teste di serie, InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Domani c’è il sorteggio eh! Le nostre possibili avversarie agli ottavi di finale di #UEL ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ? Manca meno di un'ora al sorteggio degli ottavi di @EuropaLeague! Chi pescheremo? ?? #UELdraw - gippu1 : Secondo le regole del sorteggio (di domani), Roma e Lazio dovrebbero entrambe giocare in casa l'andata dei rispetti… - infobetting : Sorteggio ottavi Europa League, Juve-Friburgo e Roma-Real Sociedad - Alessandricc : RT @pallonatefaccia: Il sorteggio degli ottavi di #EuropaLeague appena concluso metterà a confronto due squadre che si erano già incrociate… -

... 2 - 0 contro il Salisburgo che è valso l'accesso aglidi finale di Europa League: l'... Quand'è ilGià domani Ah, bene. Vediamo domani'.Dopo il passaggio aglidi finale di Europa League, Juventus e Roma attendevano i sorteggi di Nyon per conoscere i ...favorevole anche per la Roma, che giocherà contro gli spagnoli della ...

Sorteggi ottavi di Europa League: dove vederli in tv e come funzionano Sky Sport

Europa League, il sorteggio degli ottavi: squadre, data e orario - Sportmediaset Sport Mediaset

Sorteggio ottavi di Europa League: Juventus-Friburgo e Roma-Real Sociedad Fantacalcio ®

Sorteggi Europa League, gli avversari di Juventus e Roma agli ottavi Sky Sport

Dove vedere i sorteggi degli ottavi di Europa League e Conference League di oggi Corriere della Sera

Ecco tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League 2022/23. Per la Juve c'è il Friburgo, la Roma pesca la Real Sociedad.I sorteggi di Europa League hanno decretato il prossimo avversario della Juventus e Roma: Friburgo per la Juve e R. Sociedad per la Roma ...