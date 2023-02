Sorteggio ottavi Europa League 2022-2023 streaming e diretta tv: dove vederlo live (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi, venerdì 24 febbraio 2023, alle ore 12 a Nyon si tengono i sorteggi degli ottavi di finale dell’Europa League 2022 2023. Due le squadre italiane coinvolte: la Roma e la Juventus, uscite vincitrici dai playoff rispettivamente contro Salisburgo e Nantes. Le due italiane, entrambe in seconda fascia, non potranno sfidarsi tra loro: da evitare l’Arsenal tra le teste di serie, mentre non sarà possibile un abbinamento con il Manchester United. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming il Sorteggio degli ottavi dell’Europa League 2022 2023? Ecco tutte le informazioni. In tv Potete seguire i sorteggi degli ottavi di ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi, venerdì 24 febbraio, alle ore 12 a Nyon si tengono i sorteggi deglidi finale dell’. Due le squadre italiane coinvolte: la Roma e la Juventus, uscite vincitrici dai playoff rispettivamente contro Salisburgo e Nantes. Le due italiane, entrambe in seconda fascia, non potranno sfidarsi tra loro: da evitare l’Arsenal tra le teste di serie, mentre non sarà possibile un abbinamento con il Manchester United. Mavedere intv e inildeglidell’? Ecco tutte le informazioni. In tv Potete seguire i sorteggi deglidi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Domani c’è il sorteggio eh! Le nostre possibili avversarie agli ottavi di finale di #UEL ?? #ASRoma - gippu1 : Secondo le regole del sorteggio (di domani), Roma e Lazio dovrebbero entrambe giocare in casa l'andata dei rispetti… - radio_romanista : ?? Alle 12 a #Nyon il sorteggio degli ottavi di #EuropaLeague. Una tra Arsenal, Betis, Fenerbahçe, Ferencváros, Fey… - TMit_news : Alle 12 il sorteggio degli ottavi di #EuropaLeague per #Juve e #Roma. Ecco le possibili avversarie, da evitare l’… - GargamellaOut : RT @gippu1: Secondo le regole del sorteggio (di domani), Roma e Lazio dovrebbero entrambe giocare in casa l'andata dei rispettivi ottavi di… -