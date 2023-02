Sorteggio ottavi Europa League 2022/2023 oggi in tv: canale, orario e streaming (Di venerdì 24 febbraio 2023) Venerdì 24 febbraio alle 12:00 avrà luogo il Sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L”evento si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) e Sportface.it vi terrà compagnia sugli accoppiamenti definiti dall’urna. Il Sorteggio potrà essere seguito su Dazn e Sky, oltre che in streaming sul sito e i canali della Uefa. Le otto vincitrici della fase a gironi di Europa League sono teste di serie e affronteranno le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (non teste di serie). Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro. SEGUITE LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Venerdì 24 febbraio alle 12:00 avrà luogo ildeglidi finale di. L”evento si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) e Sportface.it vi terrà compagnia sugli accoppiamenti definiti dall’urna. Ilpotrà essere seguito su Dazn e Sky, oltre che insul sito e i canali della Uefa. Le otto vincitrici della fase a gironi disono teste di serie e affronteranno le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (non teste di serie). Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro. SEGUITE LA DIRETTA SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Domani c’è il sorteggio eh! Le nostre possibili avversarie agli ottavi di finale di #UEL ?? #ASRoma - gippu1 : Secondo le regole del sorteggio (di domani), Roma e Lazio dovrebbero entrambe giocare in casa l'andata dei rispetti… - PatrickVomBruck : RT @radio_romanista: ?? A 'Primo Tempo' è arrivato anche @CZampa_official ??? In studio @PatrickVomBruck e @_fedemarconi_ ?? Parliamo di #… - sportnotizie24 : Sorteggio Accoppiamenti Ottavi Conference League 2023: le avversarie di Fiorentina e Lazio - radio_romanista : ?? A 'Primo Tempo' è arrivato anche @CZampa_official ??? In studio @PatrickVomBruck e @_fedemarconi_ ?? Parliamo d… -